مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد فرنسا

رئيس وزراء فرنسا يكشف عن خطة لخفض إعانات البطالة

الحكومة تهدف أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل عتال، عن خطة لخفض إعانات البطالة في محاولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها الرئيس الفرنسي إيلون ماسك، وإنعاش سوق العمل.

وقال عتال إن الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية إلى 15 شهرا من 18 شهرا.

وتهدف الحكومة الفرنسية أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل.

فرنسا: مجموعة السبع بحاجة للاتحاد لمواجهة ممارسات تجارية صينية غير عادلة اقتصاد الحرب التجارية فرنسا: مجموعة السبع بحاجة للاتحاد لمواجهة ممارسات تجارية صينية غير عادلة

وقال أحد مستشاري غابرييل عتال، إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض الإنفاق بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة، ليتم ادخار 3.6 مليار يورو سنويا.

كما سيساهم هذا الإصلاح بإضافة 90 ألف وظيفة جديدة في سوق العمل الفرنسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط