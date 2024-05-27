رئيس وزراء فرنسا يكشف عن خطة لخفض إعانات البطالة

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كشف رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل عتال، عن خطة لخفض إعانات البطالة في محاولة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها الرئيس الفرنسي إيلون ماسك، وإنعاش سوق العمل.

وقال عتال إن الإصلاح سيخفض الحد الأقصى لمدة الرعاية الاجتماعية إلى 15 شهرا من 18 شهرا.

وتهدف الحكومة الفرنسية أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المقبل.

وقال أحد مستشاري غابرييل عتال، إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض الإنفاق بشكل تدريجي خلال السنوات القليلة المقبلة، ليتم ادخار 3.6 مليار يورو سنويا.

كما سيساهم هذا الإصلاح بإضافة 90 ألف وظيفة جديدة في سوق العمل الفرنسي.