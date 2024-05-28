مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد اليابان

أسعار الخدمات اليابانية ترتفع بأسرع وتيرة في أكثر من 30 عاما

ما يدعم توجهات بنك اليابان برفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ارتفعت أسعار الخدمات في اليابان بأسرع وتيرة في أكثر من 30 عاما، ما يدعم توجهات بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي للسيطرة على معدلات التضخم.

وأفاد البنك أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات ارتفع بنسبة 2.8% في أبريل على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر عام 1991باستثناء الفترات التي تأثرت بزيادة ضريبة المبيعات.

وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين البالغة 2.3%.

الذهب يستقر مع اتجاه الأنظار لبيانات التضخم الأميركية أسواق المال سعر الذهب الذهب يستقر مع اتجاه الأنظار لبيانات التضخم الأميركية

كان مؤشر نيكاي الياباني قد ارتفع يوم الاثنين، مقتفيا أثر وول ستريت، كما صعد قطاع الخدمات المالية ليمنح المؤشر دفعة إضافية مع تسجيل عوائد السندات الحكومية اليابانية ذروة جديدة في 10 سنوات.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.66% عند 38900.02 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.87% إلى 2766.36 نقطة وسط تراجع حجم التداول، بسبب عطلات رسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

في الوقت نفسه، واصلت الأسواق التركيز على تقليص بنك اليابان لمشترياته من السندات وزيادة أسعار الفائدة، فيما تحدث محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه شينتشي يوشيدا خلال ساعات الصباح أمس في آسيا، واستمرت عائدات سندات الحكومة في الصعود.

وارتفعت أسهم قطاع الخدمات المالية، التي تميل إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، في جلسة بعد الظهر في آسيا استجابة لذلك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا حمى التسلح تصيب الدول الأوروبية "المسالمة" بعد حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط