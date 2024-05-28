ارتفاع كبير في أسعار الشحن الدولي إثر اتخاذ السفن مسارات أطول

1 دقيقة للقراءة

ارتفعت تكلفة الشحن الدولي بشكل كبير مع استعداد الشركات لشحن البضائع لموسم الأعياد في وقت أبكر بكثير من المعتاد، في إشارة إلى الآثار البعيدة المدى الناجمة عن الهجمات في البحر الأحمر واتخاذ السفن مسارات أطول في رحلاتها.

وبلغ متوسط تكلفة شحن حاوية 40 قدما بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا 4343 دولارا في الأسبوع الماضي، أي أعلى بثلاث مرات تقريبا من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لـ"Xeneta"لتتبع سوق الشحن.

ولم تتجاوز الأسعار بعد الذروة التي شهدتها مباشرة بعد أن بدأت هجمات الحوثيين على السفن في نوفمبر الماضي.

