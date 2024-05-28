ارتفاع كبير في أسعار الشحن الدولي إثر اتخاذ السفن مسارات أطول
تضاعفت تكلفة شحن الحاوية 3 مرات على أساس سنوي
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
ارتفعت تكلفة الشحن الدولي بشكل كبير مع استعداد الشركات لشحن البضائع لموسم الأعياد في وقت أبكر بكثير من المعتاد، في إشارة إلى الآثار البعيدة المدى الناجمة عن الهجمات في البحر الأحمر واتخاذ السفن مسارات أطول في رحلاتها.
وبلغ متوسط تكلفة شحن حاوية 40 قدما بين الشرق الأقصى وشمال أوروبا 4343 دولارا في الأسبوع الماضي، أي أعلى بثلاث مرات تقريبا من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لـ"Xeneta"لتتبع سوق الشحن.
ولم تتجاوز الأسعار بعد الذروة التي شهدتها مباشرة بعد أن بدأت هجمات الحوثيين على السفن في نوفمبر الماضي.
-
رئيسة "بتروبراس" الجديدة تريد "تسريع" التنقيب عن النفط على السواحل البرازيلية
أكدت أن استمرارية الشركة رهن بإنتاجها بكامل قدراتها مع تعويض المخزونات
طاقة
-
"إيدج" الإماراتية للدفاع تزود "تاليس" الفرنسية بحلول إنتاجية متقدمة
أكدت التزامها رسمياً بتوقيع خطابي نوايا مع شركتي "إي بي آي" و"هالكن" التابعتين لها
شركات
-
الرئيس الفرنسي: علينا حماية أوروبا بشكل أفضل على المستوى التجاري
ماكرون دعا للتوقف عن السذاجة في مواجهة المنافسة الأميركية والصينية
اقتصاد