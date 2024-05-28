الرئيس الفرنسي: علينا حماية أوروبا بشكل أفضل على المستوى التجاري

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي للتوقف عن السذاجة في مواجهة المنافسة الأميركية والصينية.

كما قال إن على أوروبا حماية نفسها بشكل أفضل على المستوى التجاري من خلال استراتيجية شراء أوروبية في مجالات معينة مثل القطاع الدفاعي، داعيا أيضا إلى مضاعفة ميزانية الاتحاد الأوروبي للإنفاق العام للتعامل مع الاحتياجات الاستثمارية في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والأمن والمناخ.

ولفت إلى الحاجة إلى استراتيجية أوروبية مبنية على تفضيل أوروبي في مجال الدفاع والفضاء، ووضع قواعد تجارية تضمن المنافسة العادلة.

ووصل ماكرون، الأحد، إلى إلمانيا في زيارة تستمر ثلاثة أيام وتهدف إلى محاولة تجاوز الخلافات الفرنسية الألمانية حول الملفات الأوروبية الرئيسية، من الحرب في أوكرانيا إلى التنافس التجاري.

وهي أول زيارة دولة يقوم بها رئيس فرنسي لألمانيا منذ 24 عاما. وتأتي قبل أقل من أسبوعين من استحقاق الانتخابات الأوروبية.

وتحظى الزيارة بمتابعة واهتمام باعتبارها دلالة على سلامة العلاقات الألمانية الفرنسية التي تحرك عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات كبرى، منها حرب أوكرانيا، واحتمالات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.