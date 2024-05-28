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محطة طاقة شمسية - (آيستوك)
اقتصاد المغرب

المغرب: الطاقات المتجددة تنتج 4.6 غيغاوات من الكهرباء

تبلغ استثماراتها 60 مليار درهم مغربي وتلبي 1/5 من الطلب على الكهرباء

المغرب - العربية.نت
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قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي في المغرب، إن الطاقات المتجددة التي بلغت استثماراتها في المغرب 60 مليار درهم مغربي، وتنتج 4.6 غيغاوات من الكهرباء، ما يلبي 1/5 من الطلب على الكهرباء في المغرب.

وفي جلسة عمومية للأسئلة الشفوية في مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، أعلنت الوزيرة أن الحكومة رخصت لمشاريع بقدرة فاقت 2 غيغاوات من الطاقات المتجددة.

وشرحت الوزيرة المغربية أن هذه أكبر قدرة رخصت لها الوزارة في تاريخها، بما فيها المناطق الصناعية التي أدمجنا فيها بعض مشاريع النجاعة الطاقية.

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ومن جهة ثانية، دعت الوزيرة إلى تعزيز مكانة المغرب في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج، كاشفة عن تحدي رفع إنتاج الطاقات المتجددة بـ 7.5 غيغاوات.

كما تسعى الوزارة إلى تسريع وتيرة الاستثمار السنوي في مجال الطاقات المتجددة ليصل إلى 15 مليار درهم مغربي.

وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية قد أفادت بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني ارتفع بنسبة 5.7% عند متم الفصل الأول من سنة 2024، مقابل انخفاض نسبته 2.6% قبل سنة.

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