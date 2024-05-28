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المركزي الأوروبي

عضو بالمركزي الأوروبي لا يستبعد خفض الفائدة في شهري يونيو ويوليو

يعارض آراء باقي الأعضاء الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه فكرة التخفيضات المتتالية

دبي - العربية.نت
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قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، إنه لا ينبغي للمركزي أن يستبعد خفض الفائدة في اجتماعي يونيو ويوليو، وهو ما يعارض آراء باقي الأعضاء الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه فكرة التخفيضات المتتالية.

ووصف فيليروي توقعات السوق بشأن استقرار الفائدة عند 2.8% في غضون خمس سنوات حاليا بأنها معقولة، وأن البنك المركزي لديه مجال كبير للتخفيض نحو مستويات تتراوح بين 2% و 2.5%.

يُذكر أن معظم صناع السياسات متفقون على موعد التخفيض في يونيو، إلا أنهم مترددون عموما في الالتزام بمسار أبعد من ذلك.

وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي بييرو كيبولوني، إن الوقت مناسب لخفض أسعار الفائدة في يونيو، مرددا تصريحات عضو مجلس الإدارة فابيو بانيتا.

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