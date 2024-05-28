مجلس الوزراء في السعودية يوافق على إنشاء "مؤسسة الرياض الخضراء"

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وافق مجلس الوزراء في السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي عقد جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي، على إنشاء مؤسسة باسم "مؤسسة الرياض الخضراء" من حيث المبدأ.

كما أقر المجلس تحويل معهد العاصمة النموذجي بالرياض إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

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وتمت الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية - ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة - إلى مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية؛ تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.

وأقر المجلس مشروع النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.