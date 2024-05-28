ملك البحرين يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي

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أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي على أن يبقى حسن خليفة الجلاهمة رئيسا له.

وتضمن المرسوم تعيين أعضاء بمجلس إدارة البنك ليشملوا الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ووكيل الوزارة للشؤون المالية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية.

وتتضمن قائمة الأعضاء كلا من أحمد محمد بوحجي، وآمال أحمد العباسي.

وأفاد المرسوم: "تكون مدة عضوية أعضاء المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة".

في سياق آخر، أصدر ملك البحرين، قرارا يحمل رقم (30) لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، برئاسة وزير السياحة.