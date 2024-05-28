"أمبري": سفينة هوجمت جنوب غربي الحديدة بدأت تميل على أحد جانبيها

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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الثلاثاء، إن المياه تسربت إلى سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن ومالت على أحد جانبيها بعد استهدافها بثلاثة صواريخ.

وأضافت "أمبري" أن السفينة أطلقت رسالة استغاثة تفيد بتعرضها لأضرار في عنبر التخزين، وأن المياه تتسرب إليها على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية.

وتابعت "بحسب رسالة الاستغاثة، السفينة تميل على أحد جانبيها".

وبشكل منفصل، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 31 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني. ووسعوا نطاق هجماتهم لاحقا إلى المحيط الهندي ضمن ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.