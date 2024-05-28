وزير التموين المصري: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 5.3 شهر والزيت التمويني 6.2 شهر

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قال وزير التموين المصري علي مصيلحي، اليوم الثلاثاء، إن رصيد بلاده من القمح يغطي حاليا احتياجات السوق المحلية لمدة 5.3 شهر، في حين يكفي احتياطي الزيت التمويني 6.2 شهر، والأرز والمكرونة لمدة شهرين.

ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن مصيلحي قوله خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توفر السلع ورصيدها الاستراتيجي مع اقتراب عيد الأضحى أن إجمالي توريدات القمح المحلي بلغ حتى صباح اليوم حوالي 3.06 مليون طن.

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وقال البيان إن مدبولي أكد الحرص على زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات.

وأوضح وزير التموين أن هناك ضخا مستمرا للسلع الأساسية والتموينية في منافذ الوزارة البالغ عددها 40 ألف منفذ، وهناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأضاف أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير شباط 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.

كان رئيس الوزراء المصري قال أمس الاثنين، إن مشتريات القمح من المزارعين المصريين بلغت حتى الآن في الموسم الحالي ما قيمته 40 مليار جنيه منذ بداية موسم الحصاد بسعر ألفي جنيه للأردب.