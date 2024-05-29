1 دقيقة للقراءة

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في مايو/أيار بأكثر قليلا من المتوقع.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم 2.7% بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.4% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، وذلك بناء على بيانات مُعدّة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويترقب الاقتصاديون بيانات أكبر اقتصاد في أوروبا قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.

ويتجه البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد أن أدت أكبر سلسلة من الزيادات على الإطلاق إلى تباطؤ وتيرة التضخم إلى مستوى يزيد قليلا عن النسبة المستهدفة البالغة 2%، إلا أنها حدت أيضا من القدرة على الائتمان.

وذكر مكتب الإحصاءات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا مثل أسعار الغذاء والطاقة، بلغ 3% في مايو/أيار، دون تغيير عن الشهر السابق.

توقع كبير استراتيجي الأسواق في Moneta Markets، فادي رياض، أن يتجه البنك المركزي الأوروبي لتخفيض الفائدة في اجتماعه المقبل في شهر يونيو، وهو ما تسعره الأسواق بنسبة 100%.

وأضاف رياض، في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك انقساما حول الاتجاه لتخفيض الفائدة لأكثر من مرة متتالية، مشيرا إلى أن التضخم يتسم بأنه عنيد ويجب أن يكون هناك استدامة في القراءة للبيانات لتحديد عدد مرات الخفض.

وأوضح أن المركزي الأوروبي في وضع يسمح له بخفض الفائدة بشكل مسبق قبل باقي البنوك المركزية.