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اقتصاد السعودية

السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح صكوك على 3 شرائح

بلغت قيمة طلبات الشراء ما يقرب من 20 مليار دولار

الرياض – رويترز
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باعت السعودية صكوكا بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح يوم الثلاثاء وسط طلب قوي من المستثمرين على أدوات الدين التي تصدرها المملكة.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار الدخل الثابت أن المملكة طرقت أبواب الأسواق العالمية لجمع 1.25 مليار دولار عبر صكوك لأجل 3 سنوات و1.5 مليار دولار عبر صكوك لأجل 6 سنوات و2.25 مليار دولار عبر شريحة لأجل 10 سنوات.

وبلغت قيمة طلبات الشراء ما يقرب من 20 مليار دولار قبل الإصدار، وتم تشديد الأسعار مقارنة بالأسعار الاسترشادية.

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ووفقا لخدمة (آي.إف.آر)، جرى تسعير الصكوك عند 60 نقطة أساس و75 نقطة أساس و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشرائح لأجل ثلاث وست وعشر سنوات على التوالي.

وكان السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الثلاث سنوات و100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الست سنوات و110 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة العشر سنوات.

وتوقعت المملكة أن تبلغ الاحتياجات التمويلية 138 مليار ريال (36.80 مليار دولار) هذا العام. وجمعت 12 مليار دولار من إصدار أدوات دين في يناير/كانون الثاني.

ورفعت وكالة موديز يوم الجمعة الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.

واضطلعت بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس بدور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين في عملية بيع الصكوك.

وانضمت بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في عملية الإصدار.

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