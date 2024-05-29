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صافي الأصول الأجنبية للمركزي السعودي يرتفع 3.25% في أبريل

إلى نحو 1.59 تريليون ريال

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي 3.25% إلى ما يعادل 1.588 تريليون ريال في أبريل/نيسان الماضي مقابل 1.538 تريليون ريال قبل عام.

وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية للبنك، فإن صافي الأصول الأجنبية انخفض على أساس شهري من 1.628 تريليون ريال في مارس/آذار.

واستقرت حيازة البنك من الذهب عند ما يعادل 1.62 مليار ريال، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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وتراجع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك إلى 1.667 تريليون ريال في أبريل/نيسان مقارنة مع 1.707 تريليون في الشهر السابق.

وانخفض إجمالي الموجودات إلى 1.82 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي، وبنسبة 2.1% عن مستوياتها في مارس.

وتراجع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك إلى 1.67 تريليون ريال في أبريل مقارنة مع 1.7 تريليون في مارس.

وسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 2.61 تريليون ريال في أبريل 2024، بزيادة قدرها 10.7% على أساس سنوي. أما على أساس شهري فسجل الإقراض للقطاع الخاص نموا للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت أرباح البنوك العاملة في المملكة قبل الزكاة والضرائب بنهاية الشهر الماضي إلى 6.7 مليار ريال، وبنسبة 15.9% على أساس سنوي.

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