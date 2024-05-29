منظمة: توقعات بانخفاض طفيف في معدل البطالة العالمي خلال 2024

1 دقيقة للقراءة

قالت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع تراجع معدل البطالة على مستوى العالم بشكل طفيف إلى 4.9% هذا العام من 5% في عام 2023 رغم استمرار التفاوت في أسواق العمل.

وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني أن معدل البطالة سيزيد إلى 5.2% بسبب ارتفاعه في الاقتصادات المتقدمة.

تقرير: ظاهرة غريبة وراء تفوق الأميركيين اقتصادياً على أوروبا

وذكرت المنظمة أن السبب الرئيسي للمراجعة هو انخفاض المعدل عن المتوقع في الصين والهند ودول ذات دخل مرتفع حتى الآن منذ بداية العام، وفقا لـ "رويترز".

وأضافت المنظمة في تقرير أن من المتوقع استقرار اتجاه الهبوط الذي يتخذه المعدل في 2025 مع استمراره عند 4.9%.

وجاء النمو الاقتصادي العالمي أقوى قليلا من المتوقع في الشهور الأولى من العام الجاري، لا سيما في الولايات المتحدة، بينما ينخفض التضخم مما يعطي الأسر متنفسا.

ورفع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3.2% من 3.1% التي توقعها في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن التوقعات الأميركية.

وقالت منظمة العمل الدولية "هذا الاستقرار في ظروف الاقتصاد الكلي يؤدي إلى نظرة مستقبلية مستقرة نسبيا لسوق العمل".

لكنها ذكرت أن الوضع على المدى المتوسط ​​لا يزال غير مؤكد بسبب تعديلات السياسة النقدية والمالية المتوقعة على مستوى العالم وتأخر تأثير سياسات تشديد الاقتصاد الكلي على سوق العمل.