مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سنابل قمح في حقل بأوكرانيا يوم 18 يوليو 2023 رويترز
سنابل قمح في حقل بأوكرانيا - رويترز
اقتصاد

وزارة: صادرات أوكرانيا من الحبوب قفزت 67% في مايو

ارتفعت إلى 5 ملايين طن خلال الشهر الجاري

كييف - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم‭‭ ‬‬الأربعاء، أن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت إلى 5 ملايين طن خلال الشهر الجاري، مقارنة بـ 3 ملايين طن في نفس التوقيت من مايو/أيار الماضي.

ووصل إجمالي صادرات الحبوب منذ بدء الموسم التسويقي في يوليو/تموز 2023 إلى 46.4 مليون طن بحلول 29 مايو/أيار مقابل 44.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق.

وشمل إجمالي الصادرات 17.2 مليون طن من القمح، و26.2 مليون طن من الذرة، ونحو 2.4 مليون طن من الشعير.

لأول مرة منذ 30 عاماً.. مصر ترفع سعر الخبز المدعم اقتصاد اقتصاد مصر لأول مرة منذ 30 عاماً.. مصر ترفع سعر الخبز المدعم

عادة ما ترسل أوكرانيا قرابة 95% من صادراتها من الحبوب عبر موانئها في البحر الأسود.

وتتوقع الحكومة الأوكرانية حصاد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا الموسم، مع فائض قابل للتصدير في موسم 2023-2024 نحو 50 مليون طن.

وكانت الوزارة قد قالت إن محصول الحبوب والبذور الزيتية الإجمالي في 2024 يمكن أن ينخفض إلى 74 مليون طن، منها 52.4 مليون طن من الحبوب.

فيما تتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن يصل إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 إلى 73 مليون طن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط