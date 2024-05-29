وزارة: صادرات أوكرانيا من الحبوب قفزت 67% في مايو

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أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم‭‭ ‬‬الأربعاء، أن صادرات البلاد من الحبوب ارتفعت إلى 5 ملايين طن خلال الشهر الجاري، مقارنة بـ 3 ملايين طن في نفس التوقيت من مايو/أيار الماضي.

ووصل إجمالي صادرات الحبوب منذ بدء الموسم التسويقي في يوليو/تموز 2023 إلى 46.4 مليون طن بحلول 29 مايو/أيار مقابل 44.9 مليون طن خلال الفترة نفسها من الموسم السابق.

وشمل إجمالي الصادرات 17.2 مليون طن من القمح، و26.2 مليون طن من الذرة، ونحو 2.4 مليون طن من الشعير.

عادة ما ترسل أوكرانيا قرابة 95% من صادراتها من الحبوب عبر موانئها في البحر الأسود.

وتتوقع الحكومة الأوكرانية حصاد 81.3 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية هذا الموسم، مع فائض قابل للتصدير في موسم 2023-2024 نحو 50 مليون طن.

وكانت الوزارة قد قالت إن محصول الحبوب والبذور الزيتية الإجمالي في 2024 يمكن أن ينخفض إلى 74 مليون طن، منها 52.4 مليون طن من الحبوب.

فيما تتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن يصل إجمالي محصول الحبوب والبذور الزيتية لعام 2024 إلى 73 مليون طن.