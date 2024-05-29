مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي
اقتصاد السعودية

وزير الصناعة السعودي يبحث تطوير الشراكات الاستراتيجية مع هولندا

في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف تطوير الشراكات الاستراتيجية مع هولندا في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوازرة في بيان على منصة إكس، اليوم الأربعاء، إن الوزير اجتمع مع كل من وزيرة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ في مملكة هولندا ميكي أدريانستس، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ليشا شخاينماخر، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى هولندا.

وتطرقت الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في الصناعة والتعدين والتجارة والاستثمار، وكذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين الجانبين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح صكوك على 3 شرائح اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تجمع 5 مليارات دولار من طرح صكوك على 3 شرائح

واستعرض وزير الصناعة أيضا الفرص النوعية والممكنات التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى جهود المملكة في المحافظة على البيئة، وبرامجها ومبادراتها الداعمة المعالجة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.

وقال البيان إن زيارة وزير الصناعة إلى هولندا تأتي في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط