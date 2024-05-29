وزير الصناعة السعودي يبحث تطوير الشراكات الاستراتيجية مع هولندا

1 دقيقة للقراءة

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف تطوير الشراكات الاستراتيجية مع هولندا في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوازرة في بيان على منصة إكس، اليوم الأربعاء، إن الوزير اجتمع مع كل من وزيرة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ في مملكة هولندا ميكي أدريانستس، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ليشا شخاينماخر، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى هولندا.

وتطرقت الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستكشاف فرص التعاون في الصناعة والتعدين والتجارة والاستثمار، وكذلك تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين الجانبين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستعرض وزير الصناعة أيضا الفرص النوعية والممكنات التي توفرها المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى جهود المملكة في المحافظة على البيئة، وبرامجها ومبادراتها الداعمة المعالجة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.

وقال البيان إن زيارة وزير الصناعة إلى هولندا تأتي في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.