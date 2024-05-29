"دافوس": توقعات بتحقيق الاقتصاد العالمي نمواً مستداماً 4% خلال السنوات الخمس المقبلة
توقعات بتضخم معتدل بمنطقة الشرق الأوسط في 2024
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أظهر استطلاع للمنتدى الاقتصاد العالمي أن 82% من كبار الاقتصاديين وهو ضِعف عدد ما كان عليه في الاستطلاع الماضي متفائلون بحذر حول استقرار الاقتصاد أو تسجيله نموا في 2024 مقارنة بما كان عليه العام الماضي.
وأوضح الاستطلاع الذي يستشرف فيه توقعات كبار الاقتصاديين لأداء الاقتصاد خلال العام الحالي، أن نحو 70% من الاقتصاديين يتوقعون أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا مستداما بنسبة 4% خلال السنوات الخمس المقبلة مدفوعا بالتحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
في المقابل حذروا من أن عبء التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات الديون والتغير المناخي قد يضعف النمو.
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، توقع أغلب المشاركين في الاستطلاع تضخما معتدلا في عام 2024.
فيما أشار 60% من الاقتصاديين إلى أنهم لا يتوقعون تعديلا للسياسة النقدية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
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