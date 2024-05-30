الطلب على الخدمات اللوجيستية في الشرق الأوسط يسجل 66 مليار دولار

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تتزايد أحجام التجارة المحلية والدولية في المنطقة ما يعزز الطلب على الخدمات اللوجستية مثل شحن البضائع والتخليص الجمركي والتوزيع، بحسب تقرير لشركة "Rational Stat".

وبلغت قيمة سوق الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط 66 مليار دولار في 2023، ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق بمعدل سنوي عند 5.7% حتى عام 2030.

وهنا يأتي دور الشركات الناشئة في إيجاد حلول مبتكرة وسريعة تشارك في حركة وتخزين وإدارة السلع والخدمات والمعلومات في جميع مراحل سلسلة التوريد، وكانت الخدمات اللوجستية ثالث أعلى القطاعات تمويلا من رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2022.

حيث حصلت الشركات الناشئة في هذا القطاع على تمويل تجاوز 360 مليون دولار وفقا لبيانات منصة "ومضة"،وعلى الرغم من التراجع الذي حدث العام الماضي ، ولكن يبدو أن الاهتمام بهذا القطاع عاد مرة أخرى.

و في نوفمبر 2023 حصلت شركة "wize" الإماراتية لخدمات التوصيل على 16 مليون دولار وتوفر الشركة دراجات هوائية كهربائيةمستدامة مع تقنية التبديل السريع للبطارية.

و حصلت شركة"Roboost"المصرية في يناير الماضي على جولة تمويلية بـ3 ملايين دولار،وتقدم الشركة برامج لإدارة التسليم ودعم عمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقامت الشركة بمضاعفة سرعة التسليم مع خفض المرتجعات بأكثر من 80% والتكاليف التشغيلية بنسبة 30%،

وفي فبراير الماضي خلال مؤتمر "ليب - leap" في الرياض أطلقت آركابيتا كابيتال الصندوق اللوجستي الثالث للمملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الجاري أطلقت كل من موانئ السعودية وموانئ دبي العالمية مشروعاً لبناء منطقة لوجستية في ميناء جدّة الإسلامي بقيمة تصل إلى 900 مليون ريال.

وتمكنت شركة "ون أوردر - ONE ORDER"المصرية من تأمين جولة تمويلية جديدة بقيمة 16 مليون دولار وتوفر حلولاً وبرامج لوجستية واتمتة بسلاسل التوريد وقاد الجولة التمويلية صندوق "Delivery Hero Ventures" التابع لشركة "DELIVERY HERO".

و "ديليفرري هيرو فينتشرز -Delivery Hero Ventures" هو صندوق رأس مال جريء مدعوم من شركة "ديليفري هيرو- Delivery Hero" وتأسس عام 2021، ومقره برلين ألمانيا برأس مال يبلغ 50 مليون يورو، ويستثمر بالشركات الناشئة حول العالم بالمراحل الأولية.

وتمثلت أكبر استثمارات الصندوق بالمنطقة في أنه قاد جولة تمويلية بـ16 مليون دولار لصالح "ون أوردر" وجولة تمويلية أخرى لصالح منصة "يداوي"بـ16 مليون دولار أيضا.