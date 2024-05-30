بيانات جديدة تظهر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية

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أظهرت بيانات، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت ثلاثة آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 18 مايو/أيار.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في ذلك الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وتستعيد سوق العمل توازنها بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022 إبطاء الطلب في الاقتصاد بشكل عام.

كان عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة تراجع الأسبوع قبل الماضي، بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل وهو ما من شأنه أن يواصل دعم الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ثمانية آلاف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 215 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 18 مايو/أيار.