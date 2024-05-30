ترقب قرار هيئة الدواء المصرية بشأن التسعيرة الجديدة للأدوية

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تترقب السوق المصرية قرار هيئة الدواء الخاص بالتسعيرة الجديدة للأدوية وسط مطالبات شركات الأدوية برفع الأسعار بعد قرارات خفض الجنيه في مارس الماضي.

يأتي ذلك بعد خطوة مفاجئة أمس بقيام الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم بأربعة أضعاف إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حكومته تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، والدولة ستظل ملتزمة بالدعم ولا سيما على السلع الأساسية وأن ما يجري هو محاولة لترشيده فحسب.

وأوضح أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق اعتبارا من موازنة السنة المالية 2025-2026.

وقررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 إلى 20 قرشا مطلع يونيو، وتقول إن تكلفة رغيف الخبز المدعم تبلغ 125 قرشا.

وتشير البيانات إلى أن الدعم سيصل في العامة للدولة للعام المالي المقبل إلى نحو 636 مليار جنيه.

فيما يبلغ عدد المستفيدين من الدعم السلعي و الخبز إلى نحو 70 مليون مواطن.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع المصري أحمد أبو علي إن خفض دعم الخبز قرار جريء من الحكومة متوقعا انخفاضه من 120 مليار جنيه إلى 105 مليارات جنيه وهو ما من شأنه أن يخفف حجم النفقات في الموازنة.

لكنه أشار إلى توقعات بارتفاع أسعار الطاقة و هي مؤثر في معدلات التضخم.