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الأسواق الناشئة (تعبيرية)
اقتصاد

تقرير: التدفقات الرأسمالية للأسواق الناشئة ستبلغ 903 مليارات دولار في 2024

الزيادة الصافية من المتوقع أن تبلغ 32%

نيويورك - ويترز
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ذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي أنه من المتوقع ارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية للاقتصادات النامية الكبرى بنحو الثلث خلال العام الجاري لتبلغ 903 مليارات دولار لكن الأمر يتوقف على معدل النمو العالمي.

وأوضح التقرير الذي يغطي 25 سوقا ناشئة منها الصين والهند وروسيا والمكسيك إن معدل الزيادة الصافية من المتوقع أن يبلغ 32% بفضل الانتعاش القوي في الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الموجهة إلى محافظ الأسهم.

وأضاف التقرير الصادر أمس الأربعاء، أن سيناريو "الهبوط السلس" يرسم صورة إيجابية لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة رغم توقعات بأن يصل معدل النمو العالمي خلال العام الجاري إلى 3.1%، وهو أقل من متوسط يبلغ ​​3.8% خلال الفترة من 2000 إلى 2019.

وجاء في التقرير أن "التجارة العالمية أظهرت أيضا علامات على انتعاش متواضع في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بارتفاع حجم التجارة في الأسواق الناشئة".

والتدفقات الرأسمالية من مكونات ميزان المدفوعات في أغلب البلدان، إلى جانب الحساب الجاري والتغير في الاحتياطيات. وتعكس في الغالب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات.

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