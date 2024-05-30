رئيس إستونيا يوقع مشروع قانون بشأن مصادرة الأصول الروسية

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وقّع رئيس إستونيا، آلار كاريس، اليوم الخميس، على قانون مشروع يسمح للسلطات المحلية بمصادرة الأصول المجمدة للأفراد والمؤسسات الروسية.

وحسب ما نقله موقع "غوس تيلي راديو إي أر أر" الإستوني، فإنه "وفقاً لهذه القواعد، يسمح بمصادرة الممتلكات التي تسبب أشخاص أو مؤسسات يملكونها بأضرار نتيجة ارتباطهم بارتكاب أعمال غير مشروعة أو بتيسير مثل هذه الأعمال".

وأوضح كاريس أن قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ليست كافية، وستتعلق المصادرة فقط بالأشخاص الذين يُزعم أنهم "متورطون بنشاط في ارتكاب عدوان عسكري أو انتهاك قواعد الاشتباك".

تجدر الإشارة إلى أنّه في 15 مايو/أيار الجاري، وافق البرلمان الإستوني على قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة في البلاد لغرض إعادة بناء أوكرانيا، ووصفت وزارة الخارجية الروسية قرار المشرعين الإستونيين بالسرقة، مشيرة إلى أن مصادرة الأصول الروسية عملية تنتهك القانون الدولي، وفقا لـ"وكالة تاس الروسية" للأنباء.

وفي الوقت نفسه، اعترف وزير خارجية إستونيا، مارغوس تساخكنا، خلال حديثه في مقابلة تلفزيونية عبر قناة "إي تي في" بأنّ السلطات الإستونية لن تكون قادرة على مساعدة مواطنيها إذا قامت روسيا بتأميم ممتلكاتهم رداً على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.