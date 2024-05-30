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اقتصاد

شركات الشحن ترفع أسعار نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا بنحو الضعف

لتصل تكلفة نقل الحاوية الواحدة 10آلاف دولار

دبي - العربية.نت
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توقعت شركات شحن ارتفاع تكاليف نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا خلال الشهر المقبل، لتصل تكلفة نقل الحاوية الواحدة إلى 10 آلاف دولار، أي قرابة ضعف الأسعار الفورية الحالية.

وأعلنت شركة "CMA CGM" الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر شركات الشحن، أعلنت عن تحديد سعر نقل الحاوية البالغ طولها 40 قدماً عند 7 آلاف دولار في النصف الثاني من يونيو للبضائع المتجهة من آسيا إلى شمال أوروبا.

ويعد هذا أعلى من الرسوم الحالية التي تبلغ نحو 5 آلاف دولار، وقد يبلغ سعر الخدمة المميزة لنقل الحاوية إلى 10 آلاف دولار.

ارتفاع كبير في أسعار الشحن الدولي إثر اتخاذ السفن مسارات أطول  اقتصاد توترات البحر الأحمر ارتفاع كبير في أسعار الشحن الدولي إثر اتخاذ السفن مسارات أطول 

وفي ظل تعرض صناعة شحن الحاويات لاضطرابات لأكثر من 5 أشهر بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر، تسعى الصناعة جاهدة لتلبية الطلب المتزايد في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتطالب شركات الشحن المستوردين بأسعار أعلى بسبب القلق من الاضطرابات التي تتراوح بين ازدحام الموانئ والإضرابات العمالية إلى ارتفاع الرسوم الجمركية على البضائع صينية الصنع.

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