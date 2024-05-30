مسح "الفيدرالي": الاقتصاد نما بوتيرة طفيفة أو متواضعة منذ مطلع أبريل

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أفاد مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في مسح الـ"Beige Book"، أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة طفيفة أو متواضعة منذ مطلع أبريل، لافتا إلى مقاومة المستهلكين ارتفاع الأسعار.

وأظهر المسح أن الإنفاق على التجزئة كان ثابتا أو مرتفعا بشكل طفيف، مما يعكس انخفاض الإنفاق التقديري.

وأشار "الفيدرالي" في المسح إلى أن التوقعات العامة أصبحت أكثر تشاؤماً إلى حد ما وسط زيادة حالة عدم اليقين.

وارتفع التوظيف بوتيرة طفيفة، حيث سجلت 8 مناطق من 12 منطقة زيادة في الوظائف لا تذكر أو متواضعة.

وأظهر مسح المركزي الأميركي أن النشاط الاقتصادي واصل توسعه منذ أوائل أبريل وحتى منتصف مايو لكن الشركات أصبحت أكثر تشاؤما بشأن المستقبل في وقت زاد التضخم بوتيرة متواضعة.