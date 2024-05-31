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قمر صناعي ياباني خشبي (وام)
قمر صناعي ياباني خشبي (وام)
اقتصاد اليابان

اليابان تخطط لإطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم

فكرة إنشاء القمر جاءت من منطلق الاهتمام بالبيئة

دبي - العربية.نت
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من المتوقع أن تطلق اليابان هذا العام أول قمر صناعي خشبي "LignoSat" إلى الفضاء على صاروخ SpaceX.

وأكد المكتب الإعلامي لجامعة كيوتو أن فكرة إنشاء القمر جاءت من منطلق الاهتمام بالبيئة، حيث عند عودته إلى الأرض بعد الانتهاء من مهمته، سوف يحترق بالكامل عند دخوله الغلاف الجوي.

والقمر الصناعي "LignoSat"، عبارة عن مكعب أبعاده 10 سم وسمك جدرانه من 4-5.5 ملم، كما يحتوي على عدة طبقات مصنوعة من الألمنيوم، ومجهز بألواح شمسية متصلة تزن 1 كلغ فقط، وفقا لـ "وام".

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واستخدمت في تجميع القمر الصناعي تقنية خاصة بالأعمال الخشبية اليابانية التقليدية، التي لا تتطلب استخدام مثبتات أو أي مواد لاصقة، ويؤكد المهندسون اليابانيون أنه تم اختبار القمر الصناعي في الفضاء الخارجي.

وكان فريق بحث مشترك من جامعة كيوتو اليابانية وخبراء مؤسسة سوميتومو فوريستي بدأ في أبريل عام 2020 العمل على بناء قمر صناعي من الخشب، ويشير المكتب الإعلامي لجامعة كيوتو إلى أن الفريق العلمي بعد حوالي أربع سنوات من العمل الدؤوب تمكن من بناء أول قمر صناعي خشبي "LignoSat" في العالم.

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