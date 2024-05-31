وزارة العدل الأميركية: اعتقال صيني في عملية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

1 دقيقة للقراءة

قالت وزارة العدل الأميركية إن صينيا اعتُقل، في إطار عملية دولية، بتهمة تطوير واستخدام برمجيات خبيئة تستخدم في شن هجمات إلكترونية، عمليات احتيال على نطاق واسع واستغلال للأطفال.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز في سنغافورة يوم الخميس أن الصيني ‭‭‬‬‬‬‬‬‬وانغ يون (35 عاما) اعتُقل في سنغافورة يوم 24 مايو/أيار.

ألمانيا وحلفاؤها يتهمون روسيا بشن هجمات إلكترونية واسعة النطاق

وجاء اعتقال وانغ في أعقاب عملية كبيرة في أغسطس/آب لاعتقال 10 صينيين يحملون جنسيات دول أخرى متعددة أيضا بتهمة غسل أموال تقدر بأكثر من ملياري دولار عبر سنغافورة، المركز المالي الآسيوي.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان بتاريخ (29 مايو/أيار) إن وانغ وآخرين، لم تذكر أسماءهم، "طوروا ونشروا برمجيات خبيثة لاختراق شبكة من ملايين أجهزة الكمبيوتر المنزلية التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز في أنحاء العالم".

وأضافت أنه خلال الفترة من 2018 إلى يوليو/تموز 2022، تلقى وانغ 99 مليون دولار من بيع عناوين بروتوكول الإنترنت (الآي.بي) المخطوفة، سواء بالعملات المشفرة أو النقدية.

وتابعت أن "وانغ استخدم هذه الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة في شراء عقارات في الولايات المتحدة وسانت كيتس ونيفيس والصين وسنغافورة وتايلاند والإمارات".

وأردفت أن أصول وانغ وممتلكاته تشمل سيارات رياضية، وأكثر من 12 حسابا مصرفيا محليا ودوليا، وأكثر من 20 محفظة عملات مشفرة وساعات فاخرة و21 عقارا في عدد من الدول.

وأوضحت وزارة العدل الأميركية أن عملية القبض على وانغ جاءت ثمرة لتعاون دولي بين سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وسنغافورة وتايلاند وألمانيا.