وكيل شحن: توقف الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا بعد تعطل محرك سفينة

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قالت وكالة تريبيكا للشحن البحري إن حركة الملاحة توقفت في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة بعد تعطل محرك سفينة شحن أثناء عبورها المضيق الذي يمر في إسطنبول متجهة نحو الشمال.
يربط مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.
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