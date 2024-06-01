البنك الآسيوي للاستثمار يتطلع إلى مشاريع للبنية التحتية في إفريقيا بقيمة مليار دولار

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يخطط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لاستثمار مليار دولار في مشاريع في جميع أنحاء إفريقيا لتعزيز الاتصال وتحفيز النمو.

يأتي ذلك فيما لا يزال التمويل لإفريقيا منخفضاً من قبل الشركات المؤسسات التمويلية الدولية التي يوجد مقرها في بكين والتي تتحدى النفوذ العالمي لأقرانها الأكثر رسوخاً مثل البنك الدولي. ووفقاً لرئيس بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جين لي تشون، فإن نحو 4% فقط من 52 مليار دولار قام بتمويلها منذ إنشائه قبل حوالي 8 سنوات ذهبت إلى القارة.

وقال في مقابلة بالعاصمة الكينية نيروبي، إن فجوة تمويل البنية التحتية في إفريقيا تقدر بنحو 700 مليار دولار. غالباً ما يتعين على دول القارة المثقلة بالديون بالفعل الاختيار بين سداد القروض الباهظة الثمن أو تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها. ويظل تعزيز الإنفاق على البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها يمثل أولوية بعيدة، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأضاف لي تشون أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لديه 7 مشاريع تشمل الطاقة الخضراء في مصر ومدغشقر، وتوفير المياه في المغرب. ويعمل المقرض متعدد الأطراف أيضاً مع ساحل العاج لتطوير برنامج إقراض متعدد السنوات للمشاريع.

السنغال وتنزانيا وموريتانيا من بين الدول التي تضع اللمسات النهائية على إجراءات الانضمام إلى البنك مع 16 عضواً إفريقياً. وقال لي تشون إن كينيا وساحل العاج ونيجيريا ستكون أساسية في تنمية محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في القارة في السنوات المقبلة.

سندات الباندا

وقال لي تشون إن هناك اهتماما من الأعضاء الأفارقة بإصدار سندات باندا وساموراي على خطى مصر، التي جمعت 3.5 مليار يوان من الأسواق الصينية باستخدام ضمانات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وقال لي تشون إن المُقرض يرغب في دعم المزيد من المعاملات.

وفي حين تواجه العديد من البلدان في القارة الإفريقية ضغوط الديون، فإن الإقراض غير الميسر الذي يقدمه البنك "أرخص بالتأكيد مما يمكن أن تحصل عليه هذه البلدان من المقرضين التجاريين" وأسعار الفائدة في أسواق رأس المال.

التكلفة الحقيقية للمشاريع ليست تكلفة التمويل، بل الجداول الزمنية الطويلة للمشروع، وفقاً لما ذكره لي تشون.

وقال: "في كثير من الأحيان نرى أن محطة توليد الكهرباء تنتظر اكتمال خط النقل أو أن خط النقل ينتظر توليد الطاقة".