تقرير: ارتفاع أسعار التجزئة بإسطنبول 82.2% في مايو

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قالت غرفة تجارة إسطنبول، اليوم السبت، إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة في تركيا ارتفعت 3.59% على أساس شهري في مايو/ أيار.
وأضافت أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 82.20% على أساس سنوي.
وذكرت الغرفة أن أسعار الجملة في المدينة التي يقطنها نحو 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة ارتفعت 2.59% على أساس شهري في مايو/ أيار و61.21% على أساس سنوي.
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