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حصيلة الضرائب في موازنة مصر تقفز بأكثر من 34% خلال 9 أشهر

263.8 مليار جنيه متحصلات الضريبة من الجهات السيادية

القاهرة - خالد حسني
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كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع حصيلة الضرائب في الموازنة العامة المصرية بنسبة 34.4% خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 1241.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 923.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 317.6 مليار جنيه.

وتوزعت الإيرادات الضريبية بين 263.8 مليار جنيه متحصلات من الجهات السيادية بزيادة بلغت قيمتها 80 مليار جنيه بنسبة نمو 44%، ومتحصلات من جهات غير السيادية بلغت 977.5 مليار جنيه بزيادة 237 مليار جنيه بنسبة نمو 32%.

جاءت الزيادة في ارتفاع العائدات الضريبية بسبب ارتفاع المتحصلات الضريبة من ضريبة الدخل بنحو 135.2 مليار جنيه لتسجل 487.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 38.3%.

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كما ارتفعت الحصيلة من الضريبة على الشركات بنحو 76.6 مليار جنيه لتسجل 287.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.4%، منها 87.2 مليار جنيه ضريبة من قناة السويس بزيادة 28.6 بنسبة نمو 48.9%، و170.9 مليار جنيه حصيلة ضريبية من الشركات الأخرى بزيادة 45.3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 36%.

وزادت المتحصلات من ضريبة القيمة المضافة بنحو 110.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 26.1% لتسجل 532.9 مليار جنيه. كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 53.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 52.8% لتحقق نحو 154.8 مليار جنيه. وأخيراً، ارتفعت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 13.8 مليار جنيه بنسبة نمو 29.1% لتحقق نحو 61.2 مليار جنيه.

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