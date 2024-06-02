استقرار معدل البطالة في الأردن عند 21.4% في الربع الأول على أساس فصلي

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قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، إن معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام 21.4%، دون تغير يذكر عن الربع السابق، ويأتي ذلك انخفاضا من 21.9% سجلها في الربع الأول من 2023، أي بنسبة 05%.

وبلغ معدل البطالة للذكور 17.4% خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض نسبته 2.2% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 34.7% في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وعلى أساس فصلي، انخفض معدل البطالة للذكور بنسبة 1.5%، وارتفع معدل البطالة للإناث بمقدار 4.9%.