استقرار معدل البطالة في الأردن عند 21.4% في الربع الأول على أساس فصلي
انخفض بنسبة0.5% على أساس سنوي
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قالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، اليوم الأحد، إن معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام 21.4%، دون تغير يذكر عن الربع السابق، ويأتي ذلك انخفاضا من 21.9% سجلها في الربع الأول من 2023، أي بنسبة 05%.
وبلغ معدل البطالة للذكور 17.4% خلال الربع الأول من العام الجاري بانخفاض نسبته 2.2% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 34.7% في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
وعلى أساس فصلي، انخفض معدل البطالة للذكور بنسبة 1.5%، وارتفع معدل البطالة للإناث بمقدار 4.9%.
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