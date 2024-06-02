السعودية ستستضيف جولة من بطولة العالم للراليات لـ10 أعوام

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تستضيف السعودية جولة من بطولة العالم للراليات اعتبارا من العام المقبل في إطار اتفاق لمدة 10 أعوام.
وتمثل الصفقة التي تم توقيعها والإعلان عنها خلال فعاليات رالي سردينيا في إيطاليا عودة بطولة العالم إلى الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ مشاركة الأردن في جولتها في عام 2011.
وبذلك ستستضيف السعودية العام المقبل كلا من سباقات الفورمولا 1 مع سباق الجائزة الكبرى في جدة، بالإضافة إلى سباقات Formula E وEXTREME E ورالي دكار وبطولة العالم للراليات.
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