نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا 0.3% خلال أبريل

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سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة نموا بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، وهو ما جاء مماثلا لشهر مارس.

وخلال 12 شهرا حتى أبريل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين" PCE" في أميركا 2.7% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، أميركا، وجاء تلك القراءات متماشية مع التوقعات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين PCE في منطقة اليورو نموا بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مايو ، مقارنة بـ 2.4% في أبريل، ليأتي أعلى من التوقعات.