نمو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا 0.3% خلال أبريل

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة نموا بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، وهو ما جاء مماثلا لشهر مارس.
وخلال 12 شهرا حتى أبريل، سجل مؤشر أسعار المستهلكين" PCE" في أميركا 2.7% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، أميركا، وجاء تلك القراءات متماشية مع التوقعات.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين PCE في منطقة اليورو نموا بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مايو ، مقارنة بـ 2.4% في أبريل، ليأتي أعلى من التوقعات.
-
بنك اليابان يضخ أكثر من 62 مليار دولار لمواجهة تراجع الين
بعد وصوله إلى أدنى مستوياته أمام الدولار في 34 عاما
اقتصاد
-
حملة دونالد ترامب تبدأ قبول التبرعات بالبيتكوين
وقعت شراكة مع شركة توفر البنية التحتية لتسهيل هذه التبرعات
العملات المشفرة
-
"تسلا" تستدعي عشرات الآلاف من السيارات بسبب خلل حزام الأمان
السيارات لا تصدر رنين الإنذار الخاص بعدم تركيب حزام الأمان
قصص اقتصادية