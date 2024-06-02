مصرف قطر المركزي يطلق مشروع العملة الرقمية

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أطلق مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، مشروع العملة الرقمية، معلناً الانتهاء من تطوير البنية التحتية للمشروع الذي وصفه بأنه سيكون خطوة استباقية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وقال البنك في بيان صحافي إنه يقوم بتقييم تطبيقات العملة الرقمية التي تعتمد على قوة الأنظمة التقنية الحالية بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي.

وأضاف أنه سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقاً لأحدث التقنيات المتطورة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأشار إلى أن المشروع سيركز على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

وأوضح المصرف في البيان أن المرحلة التجريبية الأولى للمشروع ستمتد حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، مضيفا أنه يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مقدمتها، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.

وذكر أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.