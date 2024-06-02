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ميزانية سلطنة عمان تسجل فائضاً قدره 936 مليون ريال في 2023

مع ارتفاع الإيرادات 25% إلى 12.54 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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حققت ميزانية سلطنة عمان فائضا فعليا قدره 936 مليون ريال في 2023 جرى توجيهها لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو وخفض الدين العام.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في منشور على منصة "إكس" إن الأداء الفعلي للميزانية العامة لسنة 2023 يشير إلى ارتفاع الإيرادات 25 % إلى 12.54 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة البالغة 10.05مليار ريال.

وأضافت أن الإنفاق العام الفعلي زاد 2% إلى نحو 11.6 مليار ريال مقابل 11.35 مليار ريال معتمدة بالميزانية.

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وذكرت أن سبب ارتفاع الإنفاق عن المخطط له يعود إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي، ليشمل زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية،وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية.

وأشارت إلى أن إجمالي الدين العام بلغ نحو 15.3مليار ريال حتى نهاية 2023، بانخفاض قدره بلغ 2.3 مليار ريال مقارنة بعام 2022، وذلك نتيجة لقيام وزارة المالية بإدارة الالتزامات الحكومية وسداد جزء من القروض.

وأوضحت أن وزارة المالية سددت في 2023 أكثر من 1.4 مليار ريال مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

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