"المركزي" العُماني يعلن انضمامه لنظام المدفوعات الخليجية "آفاق"

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أعلن البنك المركزي العُماني عن الانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي للتحويلات العابرة للحدود بالعملات المحلية الخليجية، وذلك في إطار جهود البنك نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة والسرعة ويسهم في تخفيض التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني طاهر بن سالم العمري، إن الجهود التي يبذلها البنك المركزي العُماني بالتعاون مع البنوك المركزية بدول مجلس التعاون في إنشاء شركة المدفوعات الخليجية وإطلاق نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" تعد بنية أساسية إقليمية تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة، من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية تدعم التعامل بالعملات المحلية ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس.

يذكر أن البنك المركزي العُماني أطلق نظام "التسوية الإجمالية الآنية المحلي الجديد" تماشيًا مع رؤيته لتعزيز تشغيل أنظمة المدفوعات الوطنية على مدار الساعة، ويوفر خدمات أفضل للقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص وللمجتمع في سلطنة عُمان بشكل عام، وسيواصل مساعيه لتعزيز عمل أنظمة المدفوعات الوطنية وربطها بأنظمة المدفوعات الإقليمية بما يتماشى مع التطورات العالمية وتلبية احتياجات السوق.