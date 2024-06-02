بنك اليابان يضخ أكثر من 62 مليار دولار لمواجهة تراجع الين

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أظهرت أرقام وزارة المالية في اليابان ضخ أكثر من 62 مليار دولار في سوق الصرف الشهر الماضي وذلك لدعم الين.

وأكدت الوزارة يوم الجمعة شكوك التجار والمحللين بدخول طوكيو سوق الصرف في مناسبتين الشهر الماضي، وذلك بعد وصول الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار في 34 عاما.

ويؤكد تدخل البنك المركزي الياباني تصميمه لإيقاف نزيف الين أمام الدولار وذلك مع اقترابه من حاجز 160 ينا أمام العملة الأميركية.