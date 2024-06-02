مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شعار هيئة تنمية الصادرات السعودية
شعار هيئة تنمية الصادرات السعودية
اقتصاد السعودية

"تنمية الصادرات" توقع اتفاقاً مع "علي بابا" لتعزيز التواجد الدولي للمنتجات السعودية

يتيح فرصاً أفضل للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء العالميين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة تفاهم مع منصة "علي بابا" الصينية، لتعزيز ظهور المنتجات السعودية على المنصة مما يتيح لها فرصا أفضل للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء العالميين.

جاء ذلك خلال انعقاد منتدى التعاون الخليجي الصيني للصناعات والاستثمار في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية يومي 23 و24 مايو 2024، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى.

وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، منها تعزيز ظهور المنتجات السعودية وتسهيل دخول المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في تعزيز الصادرات السعودية.

شراكة بين السعودية و"علي بابا" الصينية لتسويق تمور المملكة في الأسواق العالمية اقتصاد اقتصاد السعودية شراكة بين السعودية و"علي بابا" الصينية لتسويق تمور المملكة في الأسواق العالمية

يشار إلى أن توقيع هذه المذكرة مع منصة علي بابا، التي تعد أحد أكبر المنصات الإلكترونية في العالم، ترجمةً لجهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين السعوديين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث سيتيح هذا التعاون آفاقًا جديدة للمنتجات السعودية ويسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لزيادة الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط