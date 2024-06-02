"تنمية الصادرات" توقع اتفاقاً مع "علي بابا" لتعزيز التواجد الدولي للمنتجات السعودية
يتيح فرصاً أفضل للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء العالميين
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وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية مذكرة تفاهم مع منصة "علي بابا" الصينية، لتعزيز ظهور المنتجات السعودية على المنصة مما يتيح لها فرصا أفضل للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء العالميين.
جاء ذلك خلال انعقاد منتدى التعاون الخليجي الصيني للصناعات والاستثمار في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية يومي 23 و24 مايو 2024، بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، رئيس الوفد السعودي المشارك في المنتدى.
وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية، منها تعزيز ظهور المنتجات السعودية وتسهيل دخول المنتجات السعودية إلى الأسواق الدولية، مما يسهم في تعزيز الصادرات السعودية.
يشار إلى أن توقيع هذه المذكرة مع منصة علي بابا، التي تعد أحد أكبر المنصات الإلكترونية في العالم، ترجمةً لجهود "الصادرات السعودية" في دعم المصدرين السعوديين وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية، حيث سيتيح هذا التعاون آفاقًا جديدة للمنتجات السعودية ويسهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية لزيادة الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
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