الإمارات: 8 أنواع من التأشيرات للأجانب للإقامة والعمل

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حددت الحكومة الرقمية في الإمارات، 8 أنواع مختلفة من التأشيرات للأجانب تتيح لهم الإقامة والعمل في دولة الإمارات، وفق متطلبات وشروط محددة، ويمكن التقديم على أي منها من خلال الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

ودعت الأجانب للتعرف إلى كيفية التقديم على طلب تأشيرة إقامة عبر القنوات الرسمية المخصصة، إذا كان الفرد داخل دولة الإمارات أو خارجها، أو إذا كان متقاعداً أو يدير أعمالاً في الدولة، أو يدرس في الإمارات أو يرغب في إحضار أفراد أسرته للعيش معه في الإمارات.

وأضافت أن تلك الأنواع من التأشيرات تشمل "الإقامة الذهبية، الإقامة في الإمارات من أجل العمل، الإقامة من أجل العمل عن بعد، تأشيرة الإقامة الزرقاء، إقامة الوافدين المتقاعدين، الإقامة لتأسيس الأعمال، الإقامة للدراسة في الإمارات، تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة"، وفق صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأوضحت أن "الإقامة الذهبية"، تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها.

وأشارت إلى أن "التأشيرة الزرقاء" هي نوع من تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة.

وأضافت أنه يمكن للمؤهلين بالحصول على الإقامة الزرقاء، التقديم مباشرة من خلال صفحة الخدمات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة للشخصيات المرشحة لها.

وتشمل كذلك "الإقامة في الإمارات من أجل العمل"، ولكي يحصل الأجانب عليها أمامهم 3 اختيارات، وهي: تأشيرة العمل العادية؛ وتصدر للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والحكومي والمناطق الحرة، وتأشيرة الإقامة الخضراء للعمالة الماهرة لمدة 5 سنوات، وتأشيرات الإقامة من أجل العمل، لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.

وتضم التأشيرات "الإقامة من أجل العمل عن بُعد"؛ وتسمح للأجنبي الذي يعمل خارج الإمارات بالإقامة والعيش في الدولة قانونياً، وتصدر التأشيرة لمدة عام واحد تمكّنه من دخول الإمارات والعيش فيها، ويؤدي عمله لصاحب عمل خارج الدولة، وفقاً للأحكام والشروط الصادرة مع التأشيرة، كما تشمل التأشيرات "إقامة الوافدين المتقاعدين"، حيث يمكن للمقيم الذي يزيد عمره على 55 سنة تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات وفقاً لشروط محددة.

و"الإقامة لتأسيس الأعمال"، وتتيح تأشيرة الإقامة الخضراء للمستثمرين الذين يؤسسون أو يشاركون في أنشطة تجارية داخل الدولة، وفقاً لمتطلبات محددة، وكذلك "الإقامة للدراسة"؛ حيث يمكن للطالب الإقامة في الدولة بغرض الدراسة، سواء كان الضامن أحد والديه المقيمين، أو بضمان إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة التي يدرس بها، كما تتيح الدولة للطلبة المتفوقين تأشيرة الإقامة الذهبية التي تصل إلى 10 سنوات.

وأضافت أن تأشيرات الإقامة تضم "تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة" ويجوز للمقيم، سواء كان موظفاً أو مستثمراً أو صاحب عمل، ويحمل إقامة سارية المفعول استقدام أفراد أسرته، وطلب تأشيرة إقامة لهم في دولة الإمارات، حيث لم يعد هناك شرط لاستقدام أفراد الأسرة، حيث استبدل شرط المهنة بالدخل وهو ما يتطلب فقط راتباً بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب 3000 درهم وسكن. ومن الشروط كذلك، خضوع أفراد الأسرة، ممن فوق الـ18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدده الدولة.