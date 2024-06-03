التضخم في تركيا يصل إلى أعلى مستوى متوقع عند 75%

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أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45% في مايو/أيار بما يفوق التوقعات قليلاً.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيا.

أردوغان: السياسة المالية لن تؤدي لزيادة التضخم في تركيا

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو/أيار، الذي بلغ خلاله 3.37%، مقارنة مع 3.18% في أبريل/نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 69.80%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم.