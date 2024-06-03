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اقتصاد الصين

الصين ترفع الحد الأقصى لاستثمار المؤسسات المحلية في الأوراق المالية خارج البلاد

كأول زيادة منذ يوليو

دبي - العربية.نت
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رفعت الصين الحد الأقصى لاستثمار المؤسسات المحلية في الأوراق المالية خارج البلاد إلى 167.8 مليار دولار.

في خطوة قد تساعد في تلبية بعض الطلب المتزايد على الأصول الخارجية حتى مع سعي بكين لتعزيز الأسواق المحلية. ويمثل ذلك أول زيادة منذ يوليو، عندما تم رفع الحد إلى 165.5 مليار دولار، وفقا للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

وكانت الصين قد علّقت توسيع هذا البرنامج في محاولة للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج وتخفيف الضغط على اليوان.

النشاط الصناعي في الصين ينمو خلال مايو بأسرع وتيرة منذ عامين  اقتصاد اقتصاد الصين النشاط الصناعي في الصين ينمو خلال مايو بأسرع وتيرة منذ عامين 

وتفاقمت تدفقات رأس المال إلى الخارج في الصين في أبريل، ما يسلط الضوء على الرياح المعاكسة لليوان وسط ضعف الاقتصاد المحلي والشكوك بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات رسمية أن الشركات المحلية اشترت أكبر كمية من النقد الأجنبي من البنوك منذ عام 2016 في أبريل – أي ما يزيد عن 8 سنوات - في حين أحجم المصدرون عن تحويل الدولار واقتنص السكان العملات الأجنبية للسفر إلى الخارج.

باعت البنوك الصينية صافي 36.7 مليار دولار من النقد الأجنبي لعملائها في شهر أبريل الماضي، وهو أكبر رقم منذ ديسمبر 2016، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

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