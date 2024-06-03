المغرب يخطط لإطلاق تداول عقود المشتقات تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2030

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يخطط المغرب لبدء تداول عقود المشتقات خلال العام الحالي وذلك مع قيام الحكومة بتوسيع أسواق رأس المال للمساعدة في تمويل الزيادة في الإنفاق على البنية التحتية،والاستعدادات للمشاركة في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ إصلاحات لسوق رأس المال منذ عام 2021، عندما أطلق الملك محمد السادس خطة مدتها 15 عامًا، أطلق عليها اسم نموذج التنمية الجديد،وتسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للفرد ودفع اقتصاد الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط ​​إلى وضع اقتصاد ناشئ.

وتساهم أسواق رأس المال بحوالي 10% من إجمالي تمويل الاقتصاد، وذلك باستخدام الأموال المقدمة من المستثمرين المؤسساتيين إلى حد كبير.