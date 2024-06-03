مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية توافق على إقراض تنزانيا وإثيوبيا مليارات الدولارات

ضمن صفقة أوسع تمكن "سيول" من الوصول إلى موارد معدنية مهمة في إفريقيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

قالت تنزانيا وإثيوبيا إنهما وقعتا اتفاقيات مع كوريا الجنوبية للحصول على قروض بمليارات الدولارات في إطار صفقات أوسع ستمكن "سيول" من الوصول إلى موارد معدنية مهمة في إفريقيا وتفتح لها سوق تصدير كبيرة.

وتستضيف كوريا الجنوبية ما لا يقل عن 30 رئيس دولة تشمل تنزانيا وإثيوبيا في قمة كوريا الجنوبية-إفريقيا هذا الأسبوع.

وقالت تنزانيا إنها ستقترض 2.5 مليار دولار من كوريا الجنوبية خلال السنوات الخمس المقبلة في صورة قروض ميسرة، وفق "رويترز".

خطة دعم جديدة بـ 19 مليار دولار لقطاع الرقائق في كوريا الجنوبية اقتصاد اقتصاد خطة دعم جديدة بـ 19 مليار دولار لقطاع الرقائق في كوريا الجنوبية

وقالت زهرة يونس المتحدثة باسم الرئاسة أمس الأحد، إن تنزانيا وقعت أيضا اتفاقيتين بشأن استخدام كوريا الجنوبية لموارد المحيطات والمعادن في تقنيات الطاقة النظيفة مثل النيكل والليثيوم والجرافيت.

وقالت محطة فانا التابعة للدولة إن إثيوبيا وقعت اتفاقا للحصول على مليار دولار على مدى أربع سنوات لتمويل مجالات البنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتنمية الحضرية،لدى إثيوبيا اقتصاد سريع النمو ويبلغ عدد سكانها نحو 126 مليون نسمة.

وقالت زهرة يونس إن رئيسة تنزانيا سامية حسن تسعى أيضا للتعاون في مجالات تشمل الاستغلال المستدام لموارد المحيط وتنمية الغاز الطبيعي والصناعات المبتكرة وأيضا في إرسال بلادها العمالة إلى كوريا الجنوبية.

ومنذ يوم الجمعة، يعقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اجتماعات مع زعماء سيراليون وتنزانيا وإثيوبيا ومن المقرر أن يلتقي
بشكل منفصل مع زعماء زيمبابوي وتوغو ورواندا وموزامبيق اليوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط