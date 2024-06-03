كوريا الجنوبية توافق على إقراض تنزانيا وإثيوبيا مليارات الدولارات

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قالت تنزانيا وإثيوبيا إنهما وقعتا اتفاقيات مع كوريا الجنوبية للحصول على قروض بمليارات الدولارات في إطار صفقات أوسع ستمكن "سيول" من الوصول إلى موارد معدنية مهمة في إفريقيا وتفتح لها سوق تصدير كبيرة.

وتستضيف كوريا الجنوبية ما لا يقل عن 30 رئيس دولة تشمل تنزانيا وإثيوبيا في قمة كوريا الجنوبية-إفريقيا هذا الأسبوع.

وقالت تنزانيا إنها ستقترض 2.5 مليار دولار من كوريا الجنوبية خلال السنوات الخمس المقبلة في صورة قروض ميسرة، وفق "رويترز".

وقالت زهرة يونس المتحدثة باسم الرئاسة أمس الأحد، إن تنزانيا وقعت أيضا اتفاقيتين بشأن استخدام كوريا الجنوبية لموارد المحيطات والمعادن في تقنيات الطاقة النظيفة مثل النيكل والليثيوم والجرافيت.

وقالت محطة فانا التابعة للدولة إن إثيوبيا وقعت اتفاقا للحصول على مليار دولار على مدى أربع سنوات لتمويل مجالات البنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتنمية الحضرية،لدى إثيوبيا اقتصاد سريع النمو ويبلغ عدد سكانها نحو 126 مليون نسمة.

وقالت زهرة يونس إن رئيسة تنزانيا سامية حسن تسعى أيضا للتعاون في مجالات تشمل الاستغلال المستدام لموارد المحيط وتنمية الغاز الطبيعي والصناعات المبتكرة وأيضا في إرسال بلادها العمالة إلى كوريا الجنوبية.

ومنذ يوم الجمعة، يعقد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اجتماعات مع زعماء سيراليون وتنزانيا وإثيوبيا ومن المقرر أن يلتقي

بشكل منفصل مع زعماء زيمبابوي وتوغو ورواندا وموزامبيق اليوم الاثنين.