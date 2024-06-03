مسؤول بالفيدرالي يحذر من خفض الفائدة في وقت مبكر

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دعا رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري - Neel Kashkari" إلى إبقاء الفائدة الأميركية مستقرة لأطول وقت ممكن، وحذر من أن خفض تكاليف الاقتراض قبل السيطرة على التضخم يشكل خطرًا على أسس الرخاء الأميركي.

وتوقع كاشكاري تثبيت الفائدة عند نفس المستوى الحالي حتى ظهور بيانات مقنعة بأن التضخم الأساسي في طريقه للتراجع، مشيرًا إلى أن قوة الاقتصاد الأميركي منحت المسؤولين رفاهية الوقت للحصول على المزيد من الأدلة.

وتأتي تصريحات كاشكاري قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 12 من يونيو الجاري، ومن المتوقع تثبيت الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%.