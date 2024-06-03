مصر تبدأ صرف 6.3 مليار جنيه دعماً تصديرياً لـ 487 شركة

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أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الاثنين، عن إصدار الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية إلى 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه وصافي 6.3 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركات التي زادت مديونياتها عن مستحقاتها بلغ عددها 20 شركة بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، وعدد الشركات المؤجلة استحقاقاتها إلى حين مراجعة مواقفها الضريبية ومديونيات الكهرباء والغاز بلغ 156 شركة.

ونقل البيان عن أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات المسؤول عن إصدار الشهادات قولها إن الصندوق مستمر في إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية من المبادرة والمقترح أن يتم صرفها في 27 يونيو/ حزيران ويجري استدعاء جميع الشركات المتقدمة في المبادرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.