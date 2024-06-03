مصر تبيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500 مليون دولار

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قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500.6 مليون دولار في عطاء بمتوسط ​​عائد 5.149%.

كان "المركزي" المصري طرح خلال أبريل/نسان الماضي، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 980 مليون دولار.

وجاءت الخطوة حينها ضمن هيكلة الديون في ظل استحقاق أذون خزانة دولارية مدة عام بقيمة مليار دولار يوم 30 أبريل/نيسان الماضي، وبلغ العائد عليها 4.9%.

وأصدر البنك المركزي المصري أذون خزانة دولارية منذ بداية العام بقيمة 1.85مليار دولار من خلال مزادين في شهر يناير/كانون ثاني وفبراير/شباط الماضيين.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تحصل الحكومة المصرية على نحو 14 مليار دولار، قيمة الدفعة الثانية من صفقة مشروع "رأس الحكمة" بحلول 30 أبريل/نيسان الماضي.

وأشار خلال تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من اتفاق التمويل الخاص بمصر، إلى أن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام للبلاد.

كانت هيئة المجتمعات العمرانية، قد باعت للبنك المركزي المصري نحو 15 مليار دولار من قيمة صفقة رأس الحكمة، وسيقوم البنك المركزي المصري بتوجيه 6 مليارات دولار للقطاع المصرفي لتسهيل تسوية المتأخرات من النقد الأجنبي.