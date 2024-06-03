نمو النشاط الصناعي في اليابان للمرة الأولي منذ عام

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أظهر استطلاع للقطاع الخاص في اليابان أن نشاط المصانع في مايو توسع للمرة الأولى منذ عام، إلا أن النمو الإجمالي كان متواضعا وما زال الطلب ضعيفا في حين أدى ضعف الين إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة لبعض المنتجين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بـ "Jibun Bank "إلى 50.4 نقطة الشهر الماضي من 49.6 نقطة في أبريل، علما أن 50 نقطة تفصل بين النمو والانكماش.

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الاثنين، مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت بعدما دعم تقرير للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم هذا العام.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 1.13%عند 38923.03 نقطة، بعد أن بلغ مستوى 39 ألف نقطة المهم معنويا في وقت سابق من الجلسة،كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.92 %عند 2798.07 نقطة.