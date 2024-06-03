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اقتصاد مصر

وزير المالية المصري: تدبير 20 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لشراء طائرات جديدة

من أجل زيادة أسطول "مصر للطيران"

دبي - العربية.نت
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قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن الوزارة ستدبر تمويلاً بقيمة 20 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الجديدة لصالح الناقل الوطني شركة مصر للطيران لشراء طائرات جديدة.

جاء ذلك ردا من معيط على سؤال طرحته النائبة نورا علي رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين بشأن الحاجة لتجديد أسطول مصر للطيران.

وقال الوزير خلال الجلسة أيضا إن الوزارة ملتزمة بدعم صندوق تنمية السياحة، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

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كانت النائبة نورا علي طالبت الوزارة بمخصصات إضافية لهيئة تنشيط السياحة للعمل على جذب السياح إلى البلاد.

وتمثل السياحة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي لمصر.

كانت مصر للطيران أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي توقيع صفقة لشراء عشر طائرات من طراز إيه 350-900 مع إيرباص من المتوقع تسليم أولها في عام 2025.

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