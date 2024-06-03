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العاصمة المصرية القاهرة - (iStock)
اقتصاد مصر

وزير المالية المصري: وضع اللمسات الأخيرة لإعداد وثيقة السياسات الضريبية

قبل إطلاقها للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية 2024 - 2030 تعكف على وضع اللمسات الأخيرة للوثيقة قبل إطلاقها للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الوزير في بيان صحافي صادر عن وزارته أن الوثيقة مازالت تحت الدراسة ولم يتم طرحها للحوار المجتمعي حتى الآن.

وأوضح أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد تصور مبدئي تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.

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وقال الوزير إن الوثيقة تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفات البلاد خلال الست سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الوثيقة للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها في صورتها النهائية.

ولفت مصيلحي إلى حرص وزارته على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

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