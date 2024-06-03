السيسي يكلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في مصر
ستكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة
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قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
الحكومة المصرية تقدم استقالتها للرئيس السيسي
وقدم رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين.
كما تضمنت تكليفات السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وقد كلف الرئيس المصري الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
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